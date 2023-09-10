РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:47, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Число жертв разрушительного землетрясения в Марокко достигло 1037

    None
    Фото: «Анадолу»
    РАБАТ. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7 баллов в Марокко возросло до 1037, а пострадавших – до 721. Такие данный приводит МВД королевства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Землетрясение магнитудой 7 баллов, произошедшее в марокканском городе Марракеш в ночь на 9 сентября, стало крупнейшим землетрясением в истории страны за последнее столетие.

    Зафиксированы разрушения зданий в Марракеше и Агадире.

    ВС Марокко, местные администрации, силы безопасности и отряды гражданской обороны продолжают поисково-спасательные работы, мобилизованы все средства для доставки гуманитарной помощи в зону бедствия.

    Как сообщили марокканские СМИ, произошедшее в 23:10 по местному времени землетрясение ощущалось в Рабате, а также в таких городах как Касабланка, Мекнес, Агадир и Фес.

    Национальный геофизический институт Марокко сообщил, что эпицентр землетрясения магнитудой 7 баллов находился в регионе Марракеша- Эль-Хауз. Очаг залегал на глубине 8 км. Толчки ощущались в радиусе 400 км от эпицентра.

    Вслед за мощным толчком последовали сотни афтершоков, самый мощный из которых имел магнитуду 6.

    Землетрясение, произошедшее в районе Марракеша стало крупнейшим в истории страны за последнее столетие, сообщили в Национальном геофизическом институте Марокко.


    Теги:
    Землетрясение Африка Мировые новости Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Сегодня, 14:58
    Три офицера Нацгвардии получили ранения на полигоне в Жамбылской области
    Сегодня, 14:49
    Камшыбек Кункабаев побывал в нокдауне, но вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!