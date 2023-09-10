Число жертв разрушительного землетрясения в Марокко достигло 1037
Землетрясение магнитудой 7 баллов, произошедшее в марокканском городе Марракеш в ночь на 9 сентября, стало крупнейшим землетрясением в истории страны за последнее столетие.
Зафиксированы разрушения зданий в Марракеше и Агадире.
ВС Марокко, местные администрации, силы безопасности и отряды гражданской обороны продолжают поисково-спасательные работы, мобилизованы все средства для доставки гуманитарной помощи в зону бедствия.
Как сообщили марокканские СМИ, произошедшее в 23:10 по местному времени землетрясение ощущалось в Рабате, а также в таких городах как Касабланка, Мекнес, Агадир и Фес.
Национальный геофизический институт Марокко сообщил, что эпицентр землетрясения магнитудой 7 баллов находился в регионе Марракеша- Эль-Хауз. Очаг залегал на глубине 8 км. Толчки ощущались в радиусе 400 км от эпицентра.
Вслед за мощным толчком последовали сотни афтершоков, самый мощный из которых имел магнитуду 6.
Землетрясение, произошедшее в районе Марракеша стало крупнейшим в истории страны за последнее столетие, сообщили в Национальном геофизическом институте Марокко.