Число жертв разрушительного землетрясения в Марокко достигло 1037

РАБАТ. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7 баллов в Марокко возросло до 1037, а пострадавших – до 721. Такие данный приводит МВД королевства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Землетрясение магнитудой 7 баллов, произошедшее в марокканском городе Марракеш в ночь на 9 сентября, стало крупнейшим землетрясением в истории страны за последнее столетие.

Зафиксированы разрушения зданий в Марракеше и Агадире.

ВС Марокко, местные администрации, силы безопасности и отряды гражданской обороны продолжают поисково-спасательные работы, мобилизованы все средства для доставки гуманитарной помощи в зону бедствия.

Как сообщили марокканские СМИ, произошедшее в 23:10 по местному времени землетрясение ощущалось в Рабате, а также в таких городах как Касабланка, Мекнес, Агадир и Фес.

Национальный геофизический институт Марокко сообщил, что эпицентр землетрясения магнитудой 7 баллов находился в регионе Марракеша- Эль-Хауз. Очаг залегал на глубине 8 км. Толчки ощущались в радиусе 400 км от эпицентра.

Вслед за мощным толчком последовали сотни афтершоков, самый мощный из которых имел магнитуду 6.

Землетрясение, произошедшее в районе Марракеша стало крупнейшим в истории страны за последнее столетие, сообщили в Национальном геофизическом институте Марокко.