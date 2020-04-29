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Число жертв пожара в Южной Корее возросло до 36

Автор:  
Татьяна Кудренок
29 Апреля 2020, 19:42
Число жертв пожара в Южной Корее возросло до 36

ИНЧХОН. РЁНХАП-КАЗИНФОРМ – Количество жертв пожара на строительной площадке в южнокорейском Инчхоне резко выросло до 36 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рёнхап.

Число жертв может увеличиться, так как местонахождение большинства из 78 человек, предположительно работавших на площадке на момент пожара, не подтверждено.

Еще в результате инцидента на строительной площадке в провинции Кёнги 10 рабочих получили ранения разной степени тяжести.

По словам пожарных, возгорание началось в Ичхоне, в 80 километрах к юго-востоку от Сеула, около 13:32 по местному времени. Пожарным удалось потушить пламя, бушевавшее несколько часов, лишь в 18:42.

Рёнхап отмечает, что в Инчхоне располагается компания SK hynix Inc., второй по величине производитель чипов DRAM в мире, а также большое количество складов розничной торговли.

Местные власти считают, что пожар был вызван неожиданным взрывом во время строительных работ с уретаном, горючим химическим веществом, используемым для изоляционных работ, и установкой грузового лифта в подвале строительной площадки.

«Похоже, что огонь распространился слишком быстро, и жертвы вообще не имели возможности эвакуироваться во время пожара», - заявили пожарные.

Президент Мун Чжэ Ин приказал правительству Южной Кореи провести поисково-спасательные работы, мобилизовав все доступные ресурсы.


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