Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло

ИСЛАМАБАД. APP - КАЗИНФОРМ – Количество жертв пожара, охватившего скорый поезд в Пакистане сегодня утром, перевалило за отметку в 60 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на APP.

По данным мировых СМИ, количество жертв пожара на данный момент составляет 64 человека. Ранее сообщалось, что в инциденте погибли 25 человек, еще около 30 пострадали.

Президент страны Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан уже выразили соболезнования поводу гибели огромного количества жертв в результате пожара в поезде, который следовал из Карачи в Равалпинди. Сам инцидент произошел непосредственно у города Лиакатпур.

В своих отдельных соболезнованиях глава государства и премьер-министр страны выразили слова скорби семьям погибших.

Премьер-министр поручил соответствующим властям обеспечить скорейшее и наилучшее медицинское обслуживание пострадавших в результате инцидента.

APP сообщает, что пожар возник в результате взрыва газового баллона, который пассажиры использовали для приготовления завтрака прямо в поезде. Пламя вначале охватило вагоны эконом класса, а затем перекинулось и на вагоны бизнес класса.



