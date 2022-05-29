29 Мая 2022 12:53

Число жертв отравления выросло до шести в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Еще один мужчина погиб от отравления неизвестной жидкостью в Иртышске. Павлодарская полиция проводит проверку по данному факту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Скончался находившийся под ИВЛ в Иртышской районной больнице пациент 1980 года рождения. Отравление неизвестной жидкостью. Больше в это медучреждение с таким диагнозом за помощью никто не обращался», - сообщили в ведомстве.

Доставленный в городскую больницу № 3 Павлодара еще один отравившийся в Иртышске мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее сообщалось, что семь человек отравились неизвестной жидкостью в селе Иртышске, за жизнь двоих сельчан боролись врачи.

Три гражданина скончались дома. Четыре человека были доставлены в Иртышскую районную больницу. Из доставленных в больницу Иртышского района один пострадавший умер в приемном покое, один скончался в реанимации.

Все умершие не имели внешних признаков насильственной смерти. Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя Иртышска в одной емкости. Самому старшему было 67 лет, самому молодому 32 года.