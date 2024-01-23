Число жертв оползня в Китае возросло до 20 человек

Число погибших в результате схода оползня в провинции Юньнань на юго-западе Китая возросло до 20 человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным местных властей, число погибших в результате оползня, обрушившегося в понедельник на деревню в юго-западной китайской провинции Юньнань, возросло до 20 человек. По сведениям местного штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий, 24 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

К поисково-спасательным работам подключились более 1 000 спасателей, в их числе кинологи с собаками и свыше 150 единиц спецтехники. 918 жителей были эвакуированы в безопасные места.

ЧП произошло в районе города Чжаотун провинции Юньнань в понедельник около 06:00 по пекинскому времени. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.