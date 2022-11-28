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Число жертв оползня на острове Искья увеличилось до семи человек

28 Ноября 2022, 10:20
Число жертв оползня на острове Искья увеличилось до семи человек

РИМ. КАЗИНФОРМ - Из 11 человек, считавшихся пропавшими без вести в результате оползня на острове Искья в Неаполитанском заливе, обнаружены тела семи жертв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ANSA.

В субботу на острове прошли ливни, которые спровоцировали наводнения и оползни. Как минимум 10 зданий обрушились. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози сообщил, что порядка 200 человек были эвакуированы. Он назвал ситуацию очень серьезной. По его словам, погодные условия затрудняют поисково-спасательные работы. Местные власти приняли решение о закрытии школ на острове в понедельник и вторник. Правительство объявило режим чрезвычайной ситуации и выделило €2 млн на ликвидацию последствий разгула стихии.

Местные власти вновь подняли наболевший вопрос о нарушениях и несоблюдениях норм строительства на острове, где высокий риск схода оползней.


Фото: ANSA
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