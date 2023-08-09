Число жертв наводнения в Пекине увеличилось до 33 человек, 18 пропали без вести

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Число жертв наводнения в столице КНР выросло до 33, еще 18 считаются пропавшими без вести. Об этом в среду сообщила пресс-канцелярия народного правительства Пекина, передает МИА «Казинформ».



Согласно официальным данным, из-за стихийного бедствия разрушено около 59 тыс. зданий, еще 147 тыс. домов серьезно повреждены, также пострадал урожай на 225 тыс. га.

Самый сильный ущерб от стихии понес столичный район Мэньтоугоу на западе Пекина, где пострадало более 310 тыс. человек, что составляет 77% всего населения этой административной единицы. Здесь разрушено более 8,4 тыс. зданий, еще 26,4 тыс. домов серьезно повреждены.

С 29 июля по 2 августа на Пекин и его окрестности обрушились сильные ливни, которые принес супертайфун «Доксури». Среднее количество осадков в городе достигло 331 мм.