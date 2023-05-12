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Число жертв наводнения в ДР Конго возросло до 438

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
12 Мая 2023, 09:05
Число жертв наводнения в ДР Конго возросло до 438 Фото: aa.com.tr

ЯУНДЕ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате наводнения, обрушившегося на провинцию Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), возросло до 438 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Как сообщают местные СМИ, проливные дожди, начавшиеся двумя днями ранее в селах Бушушу и Ньямукуби, спровоцировали разлив реки Чибира.

Пресс-секретарь правительства Патрик Муйайя сообщил, что обнаружены тела 26 человек, пропавших без вести.

По его словам, численность пропавших превышает 4 тысячи человек.

Большое число жителей региона числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Расположенная в зоне тропического климата Демократическая Республика Конго в сезон дождей часто сталкивается со стихийными бедствиями.


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