Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости
Число жертв наводнения на северо-западе Китая выросло до 16
18 Августа 2022 11:51

Число жертв наводнения на северо-западе Китая выросло до 16

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Число погибших из-за паводков в китайской провинции Цинхай выросло до 16, еще 36 человек пропали без вести, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По последним данным, на 12:00 часов по местному времени 18 августа в результате поисково-спасательной операции установлено, что из-за паводков погибли 16 человек, с 36 потеряна связь.

В зоне бедствия оказалось более 6 тыс. местных жителей.

По информации китайских СМИ, с вечера 17 августа в уезде Датун города Синин (провинция Цинхай, Северо-Западный Китай) пошли проливные дожди, которые вызвали паводки и оползни, и привели к изменению русел рек.

В спасательной операции принимают участие около 2 тыс. человек и задействовано 160 транспортных средств.

Ранее сообщалось, что не менее 27 человек пропали и четверо погибли в результате паводка в провинции Цинхай (Северо-Западный Китай).


Фото: dymontiger.livejournal.com


Новости по теме
Умер Михаил Горбачев
Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
Читайте также
Землетрясение произошло в Таджикистане
Умер Михаил Горбачев
Первую смерть от оспы обезьян зафиксировали в США
Около 33 млн человек пострадали из-за наводнений в Пакистане
Место массовой гибели кефали на Каспии ищут в Атырауской области
Землетрясение зарегистрировали казахстанские сейсмологи на территории Китая
БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане
Новости партнеров
Популярное
1 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
2 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
3 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив