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Число жертв наводнений в Пакистане возросло до 147 человек
11 Июля 2022 23:00

Число жертв наводнений в Пакистане возросло до 147 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за сильных дождей участки крупного города Карачи оказались полностью затопленными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Euronews.com.

Число жертв наводнения в Пакистане увеличилось до 147 человек. Муссонные дожди продолжаются в стране с середины июня. По данным синоптиков, в этом году они в два раза сильнее, чем обычно. Ситуация особенно тяжелая в крупном портовом городе Карачи на юге Пакистана. Под водой там оказались целые районы, а людям пришлось пересесть с автомобилей на лодки.


В южной провинции Белуджистан погибли 57 человек, в том числе женщины и дети. Военно-морские силы Пакистана заявили, что объединяют усилия по эвакуации граждан и доставке пайков и пресной воды в Белуджистан.



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