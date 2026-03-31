Число жертв наводнений в Кении достигло 110 человек

Соответствующую информацию подтвердили власти страны.

Как сообщило министерство внутренних дел и координации национального правительства Кении, более 30 округов подверглись наводнениям и другим опасным природным явлениям, вызванным проливными дождями, что привело к тяжелому положению общин и серьезному ущербу для критически важной инфраструктуры.

— В Найроби зафиксировано наибольшее количество погибших — 37 человек, далее следует Восточный регион с 26 погибшими и регион Рифт-Валли с 14, — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, наводнения из-за проливных дождей продолжаются в Кении с 6 марта. От ливней также серьезно пострадала соседняя Эфиопия. На юге этой страны в результате оползней и наводнений погибли не менее 107 человек.