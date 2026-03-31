    23:15, 30 Март 2026 | GMT +5

    Число жертв наводнений в Кении достигло 110 человек

    Число погибших в результате наводнений, вызванных недавними проливными дождями в нескольких районах Кении, возросло до 110 человек, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Фото: Анадолу

    Соответствующую информацию подтвердили власти страны.

    Как сообщило министерство внутренних дел и координации национального правительства Кении, более 30 округов подверглись наводнениям и другим опасным природным явлениям, вызванным проливными дождями, что привело к тяжелому положению общин и серьезному ущербу для критически важной инфраструктуры.

    — В Найроби зафиксировано наибольшее количество погибших — 37 человек, далее следует Восточный регион с 26 погибшими и регион Рифт-Валли с 14, — говорится в заявлении ведомства.

    Напомним, наводнения из-за проливных дождей продолжаются в Кении с 6 марта. От ливней также серьезно пострадала соседняя Эфиопия. На юге этой страны в результате оползней и наводнений погибли не менее 107 человек.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Сейчас читают