Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Число жертв наводнений в Иране достигло 56 человек
2 Августа 2022 08:51

Число жертв наводнений в Иране достигло 56 человек

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате наводнения в Иране возросло до 56 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«Число людей, погибших в результате наводнения, которое произошло в стране, увеличилось до 56», - сообщил глава Службы помощи и спасения Иранского Красного Полумесяца Мехди Велипур.

Поисково-спасательные работы продолжаются, Велипур сказал: «К сожалению, 18 наших граждан все еще числятся пропавшими без вести, наши команды продолжают поисково-спасательные работы в районах наводнения».

«На данный момент мы удовлетворили потребности в убежище более 3700 человек. Наши команды спасли около 2500 человек и перевели их в безопасные районы», — сказал Велипур.


Фото: tr.irna.ir




Новости по теме
Девять человек погибли в результате пожара в одной из больниц Индии
Павлодарка пострадала в ДТП с участием двух такси
Инструктора по роупджампингу приговорили к четырем годам колонии в Караганде
Читайте также
Девять человек погибли в результате пожара в одной из больниц Индии
Павлодарка пострадала в ДТП с участием двух такси
Нашли тело утонувшего в Атырауской области акима района
Пострадавшие сотрудники жамбылской колонии находятся в реанимации
Инструктора по роупджампингу приговорили к четырем годам колонии в Караганде
Двое мужчин погибли при ДТП в Темиртау
Заключенный ранил трех сотрудников жамбылской колонии
Нефтепродукты обнаружили в воде в дачном поселке Петропавловска
Популярное
1 Два заместителя акима СКО покинули свои должности
2 Аким Костанайской области сократил двух заместителей
3 Улицу в Алматы упразднили после смерти водителя на митинге жильцов
4 Тело утонувшего в Урале районного акима ищут водолазы
5 Нефтепродукты обнаружили в воде в дачном поселке Петропавловска

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив