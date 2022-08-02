2 Августа 2022 08:51

Число жертв наводнений в Иране достигло 56 человек

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате наводнения в Иране возросло до 56 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

«Число людей, погибших в результате наводнения, которое произошло в стране, увеличилось до 56», - сообщил глава Службы помощи и спасения Иранского Красного Полумесяца Мехди Велипур.

Поисково-спасательные работы продолжаются, Велипур сказал: «К сожалению, 18 наших граждан все еще числятся пропавшими без вести, наши команды продолжают поисково-спасательные работы в районах наводнения».

«На данный момент мы удовлетворили потребности в убежище более 3700 человек. Наши команды спасли около 2500 человек и перевели их в безопасные районы», — сказал Велипур.

Фото: tr.irna.ir







