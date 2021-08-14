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Число жертв наводнений в черноморском регионе Турции достигло 44

14 Августа 2021 20:57
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Число жертв наводнений в черноморском регионе Турции достигло 44

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Число жертв наводнений и селевых потоков в причерноморском регионе Турции достигло 44 человек. Об этом сообщает в субботу Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

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Согласно сообщению, в северной провинции Кастамону погибли 36 человек, в Синопе - 7, в Бартыне - один местный житель.

В AFAD заявили, что сотрудники всех соответствующих служб находятся на местах и продолжают усилия по эвакуации, поиску и спасению людей.

Зону стихийного бедствия на севере страны накануне посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства заверил, что государство сделает все возможное для устранения последствий природных катаклизмов на севере и юге страны.

Проливные дожди на севере Турции 11 августа спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения.


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#Происшествия   #Турция  
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