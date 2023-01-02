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Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 50

2 Января 2023, 15:00
Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 50

БАНГКОК. ТАСС-КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 50 человек погибли, 21 числится пропавшим без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями на Филиппинах. Как отмечается в опубликованном в понедельник отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, затопления затронули более 583,4 тысячи человек в 10 регионах республики, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным ведомства, 51,4 тысячи перемещенных лиц находятся в 95 эвакуационных центрах. По меньшей мере 1,42 тысячи человек заранее покинули свои дома, 16 получили различные травмы. В девяти регионах республики зафиксировано 469 связанных с ударом стихии инцидента, среди которых наводнения и оползни.

Между тем стихия повредила 4,54 тысячи домов на сумму 54,8 млн песо ($985,8 тысячи). Ущерб, нанесенный 95 инфраструктурным объектам, оценивается в 1,13 млрд песо ($20,4 млн), сельскому хозяйству - в 245 млн песо ($4,4 млн). Наводнения повредили 140 дорог и 14 мостов, затронута работа 19 морских портов. В 63 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 62 оно уже восстановлено, в некоторых местах сохраняются проблемы с водоснабжением.

В 67 городах и 71 муниципалитете приостановлены занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях. В 22 населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 48,2 млн песо ($865,8 тысячи).

Фото: AFP Photo
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