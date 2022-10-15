15 Октября 2022, 17:29

Число жертв на угольной шахте в Турции возросло до 40 человек

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В результате взрыва на угольной шахте в турецком городе Амасра число погибших достигло 40 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Министерства внутренних дел Турции, на данный момент спасли 58 человек из 110 рабочих, находившихся в момент аварии на шахте. 11 горняков с ранениями разной степени тяжести госпитализированы. Судьба одного шахтера остается неизвестной. Поисковые работы на месте происшествия продолжаются до сих пор.

Для оказания помощи всем пострадавшим власти делают все возможное. Для экстренной транспортировки раненых задействована санитарная авиация.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил все субботние мероприятия и посетил район ЧП. Глава Турции лично выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что на угольной шахте в городе Амасра провинции Бартын на севере Турции прогремел мощный взрыв. Прокуратурой провинции возбуждено уголовное дело.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Турции.

Фото: aa.com.tr