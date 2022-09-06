Число жертв мощного землетрясения в Китае выросло до 46

ПЕКИН. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - До 46 человек выросло число жертв землетрясения магнитудой 6,8, сотрясшего в понедельник уезд Лудин Ганьцзы-Тибетского автономного округа провинции Сычуань. Как сообщают местные СМИ, в район эпицентра землетрясения направлены спасатели из Лудина и близлежащих населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Постепенно поступают сообщения о жертвах и разрушениях. В Ганзи погибли 29, в Яане - 17 человек. 16 граждан пропали без вести.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мобилизовать все усилия для спасения пострадавших от стихии. Он также указал на необходимость быть готовым к афтершокам и проявлять максимальную осторожность.

В район бедствия направлены 30 спасателей из Лудина и еще 530 из близлежащих населенных пунктов. Ганзи-Тибетский автономный район для проведения спасательных работ направил в регион 635 сотрудников полиции, пожарной охраны, здравоохранения, связи, электроснабжения и транспорта.

В радиусе 20 км от эпицентра проживает 39 тыс. человек, в 50 км - 330 тыс. человек, в 100 км - 1,55 млн человек.



Как сообщалось ранее, землетрясение было зафиксировано в 12:52 по местному времени (10:52 по времени Нур-Султана). Очаг залегал на глубине 16 км. Подземные толчки ощущались в административном центре провинции Сычуань – городе Чэнду, расположенном в более чем 200 км от эпицентра землетрясения.

Провинция Сычуань известна как один из наиболее сейсмоопасных регионов Китая. В мае 2008 года здесь произошло крупнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8 баллов. В результате погибли или пропали без вести 87 150 человек, 374 тыс. получили ранения, несколько миллионов человек остались без жилья.

Фото: Синьхуа