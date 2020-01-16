Число жертв лавин и снегопадов в Пакистане достигло 100
МУЗАФФАРАБАД. КАЗИНФОРМ – В минувшую среду полицейские и местные жители продолжили разбирать завалы снега и разрушенных строений в поисках тел погибших в окрестностях деревни Дуднейл в долине Нилум Пакистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на gulfnews.com.
Поисковые группы обнаружили тела 14 человек, которые оказались погребенными под толстым слоем снега в результате схода лавин. Стихийное бедствие произошло в районе Кашмира. Работа спасателей осложняется неблагоприятными погодными условиями.
Число жертв стихии и ее последствий равняется 76 в Кашмире и 100 – по всей стране, сообщает Национальное управление стихийными бедствиями.
Наиболее серьезно пострадал район долины Нилум. К сожалению, прогнозы синоптиков не утешительны, поскольку в ближайшие дни погода в регионе ухудшится.
В среду премьер-министр Пакистана Имран Хан навестил пострадавших в больнице города Музаффарабад.
Власти закрыли школы, а также несколько дорог, пролегающих по горным районам северной части страны.
Согласно отчету Национального управления стихийного бедствия, который был представлен в среду, в долину Нилум вылетело три вертолета с гуманитарной помощью.
Властями страны было принято решение об эвакуации жителей пострадавших населенных пунктов в безопасные районы.
Ранее сообщалось о 62 погибших из-за оползней и лавин в Кашмире.
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