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Число жертв лавин и снегопадов в Пакистане достигло 100

16 Января 2020 13:42
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Число жертв лавин и снегопадов в Пакистане достигло 100

МУЗАФФАРАБАД. КАЗИНФОРМ – В минувшую среду полицейские и местные жители продолжили разбирать завалы снега и разрушенных строений в поисках тел погибших в окрестностях деревни Дуднейл в долине Нилум Пакистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на gulfnews.com.

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Поисковые группы обнаружили тела 14 человек, которые оказались погребенными под толстым слоем снега в результате схода лавин. Стихийное бедствие произошло в районе Кашмира. Работа спасателей осложняется неблагоприятными погодными условиями.

Число жертв стихии и ее последствий равняется 76 в Кашмире и 100 – по всей стране, сообщает Национальное управление стихийными бедствиями.

Наиболее серьезно пострадал район долины Нилум. К сожалению, прогнозы синоптиков не утешительны, поскольку в ближайшие дни погода в регионе ухудшится.

В среду премьер-министр Пакистана Имран Хан навестил пострадавших в больнице города Музаффарабад.

Власти закрыли школы, а также несколько дорог, пролегающих по горным районам северной части страны.

Согласно отчету Национального управления стихийного бедствия, который был представлен в среду, в долину Нилум вылетело три вертолета с гуманитарной помощью.

Властями страны было принято решение об эвакуации жителей пострадавших населенных пунктов в безопасные районы.

Ранее сообщалось о 62 погибших из-за оползней и лавин в Кашмире.




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Ключевые слова: Происшествия, Пакистан,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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