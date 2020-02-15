Число жертв коронавируса в Китае достигло 1523

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – СИНЬХУА - В Государственном комитете по делам здравоохранения КНР в субботу сообщили о получении от 31 административной единицы провинциального уровня страны и Синьцзянского производственно-строительного корпуса сообщений о 2641 новом подтвержденном случае заражения коронавирусом нового типа, а также о 143 новых летальных случаях за пятницу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Среди всех новых случаев с летальным исходом, 139 произошли в провинции Хубэй -Центральный Китай, два - в провинции Хэнань - Центральный Китай, и по одному случаю в Пекине и Чунцине - Юго-Западный Китай, сообщили в комитете.

Кроме того, в пятницу также было зафиксировано 2277 новых предполагаемых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщил комитет.

Как стало известно, в пятницу состояние 849 пациентов стало оцениваться как тяжелое, при этом за сутки в общей сложности 1373 человека были выписаны из больниц после выздоровления.

По состоянию на конец пятницы общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в 31 административной единице провинциального уровня страны и Синьцзянском производственно-строительном корпусе составило 66492, сообщили в комитете, отметив, что в общей сложности от этой болезни уже умерли 1523 человека.

Состояние 11053 пациентов оценивается как тяжелое, под подозрением на заражение коронавирусом находятся 8969 человек, добавили в комитете.

По состоянию на конец пятницы, в общей сложности 8 096 человек были выписаны из больниц после выздоровления.

Всего было выявлено 513 183 человека, которые имели тесные контакты с больными, среди которых в пятницу от медицинского наблюдения были освобождены 30 081 человек, еще 169039 человек находятся под медицинским наблюдением.

По состоянию на конец пятницы, в САР Сянган, САР Аомэнь и на Тайване были зарегистрированы соответственно 56, 10 и 18 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. В частности, в САР Сянган был зафиксирован один случай с летальным исходом.

В САР Сянган и на Тайване после выздоровления были выписаны из больниц по одному пациенту, а в САР Аомэнь - три.





Фото: EPA-EFE/YUAN ZHENG