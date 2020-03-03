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Число жертв коронавируса в Италии выросло до 52

3 Марта 2020 08:49
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Число жертв коронавируса в Италии выросло до 52

РИМ. ANSA - КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента гражданской защиты Италии Анжело Боррелли сообщил, что в стране коронавирусом заражены 1835 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ANSA.

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По словам Боррелли, данная цифра не включает в себя 149 человек, которые оправились от вируса. Напомним, в воскресенье число заразившихся граждан страны было на 66 меньше.

Более того, Боррелли подтвердил, что количество жертв коронавируса возросло до 52.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом в Италии был зарегистрирован 21 февраля. По информации министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца, 78-летний мужчина скончался в больнице в северном городе Падуя, он находился в больнице в течение 10 дней.


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Ключевые слова: Италия, Пневмония в Китае,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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