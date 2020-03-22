+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 15 °С
USD 444.80 EUR 476.78
RUB 5.72 CNY 62.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Число жертв коронавируса в Иране возросло до 1685

22 Марта 2020 18:30
Поделиться:
Число жертв коронавируса в Иране возросло до 1685

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Число заболевших коронавирусом в Иране достигло 21 638 человек, 1685 человек погибли, а обнаружены 7913 случаев выздоровления, сообщил сегодня представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур. Об этом передает МИА «казифнорм» со ссылкой на ИРНА.

Новости по теме
Пьяный водитель пытался прорваться через блокпост в Нур-Султане
Казахстанцев попросили сдать билеты на поезда в Нур-Султан и Алматы Всех прилетевших из-за границы пассажиров размещают в медицинский стационар в Нур-Султане Такие действия незаконны - аким Алматы о тех, кто пытается обойти блокпосты

«За последние сутки выявлены 1028 новых случаев заражения коронавирусом и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 21 тысячи 638 человек», - сказал чиновник на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксировано 7913 случаев выздоровления среди заболевших.

«Общее число жертв возросло до 1685», - указал он.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Иран, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Нургуль Калиева
Нургуль Калиева
954-047
rusred@inform.kz

Архив