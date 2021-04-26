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Число жертв коронавируса в Иране превысило 70 тысяч человек

26 Апреля 2021, 23:55
Число жертв коронавируса в Иране превысило 70 тысяч человек

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - С начала вспышки коронавируса в Иране в общей сложности из-за COVID-19 умерли 70 070 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования ИРИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 496 человек, это рекорд с начала пандемии в стране.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло до 2 417 230.

До настоящего времени зафиксированы 1 892 229 случаев выздоровления среди заразившихся. 5 244 пациента находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время 301 город в Иране находится в «красной» зоне, 95 городов – в «оранжевой», 45 городов – в «желтой» и 7 городов – в «голубой» зоне.

Как сообщает Министерство здравоохранения Ирана, 652 тысячи 903 человека получили первую дозу вакцины от коронавируса и 171 тысяча 210 человек получили вторую дозу.


Здравоохранение   Иран   Общество   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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