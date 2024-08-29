Число жертв эпидемии холеры в Судане возросло до 56 человек

Как сообщили в Минздраве Судана, в провинциях Кеселе и Гедареф выявлено еще 128 случаев заражения холерой. Общее число выявленных в восточноафриканской стране случаев заражения опасной инфекцией выросло до 1351. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Анадолу.

156 995 жителей Судана затронули негативные последствия проливных дождей и наводнений, обрушившихся на 10 из 18 провинций страны. В результате наводнений полностью разрушены 16 188, частично – 14 099 домов.

Ежегодно в период ливневых дождей в Судане, который длится с июля по октябрь, погибают более 100 человек, десятки тысяч домов, офисных помещений и сельскохозяйственных угодий получают повреждения.

В Судане продолжается вооруженный конфликт, система здравоохранения не в состоянии предоставлять гражданам эффективные услуги. Распространение эпидемических заболеваний осложняет жизнь людей.

Минздрав Судана 27 августа сообщил, что с июня из-за последствий ливней и наводнений в десяти провинциях страны погибли 138 человек.

Холера – острая диарейная инфекция, вызываемая бактерией Vibrio cholerae при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды. Холера остается глобальной угрозой для здоровья населения и одним из признаков неравенства и отсутствия социального развития. При отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.

Безопасное водоснабжение и соблюдение базовых норм санитарии и гигиены имеют важнейшее значение для предупреждения и борьбы с распространением холеры и других болезней, передающихся через воду.