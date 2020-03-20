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Число жертв Covid-19 в Турции достигло 4 человек
20 Марта 2020 07:16
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АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В Турции зафиксирован четвертый летальный исход от коронавируса нового типа (Covid-19), сообщил в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
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«Мы потеряли нашу пациентку в возрасте 85 лет, у которой был диагностирован Covid-19. К сожалению, общее число скончавшихся от заболевания достигло четырех человек», - написал Коджа.
По его словам, за последние сутки в Турции выявлено 168 новых случаев инфицирования коронавирусом, а общее число заболевших возросло до 359 человек.
Ключевые слова: Турция, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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