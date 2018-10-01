Число жертв ЧП в колледже в Керчи возросло до 21
КЕРЧЬ. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
«Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21», - сказал собеседник агентства.
Напомним, в среду студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли, включая нападавшего, 20 человек. Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.
Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», позже было переквалифицировано на статью «Убийство».
В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур. Родственники опознали всех погибших при нападении на колледж в Керчи.
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