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Число жертв ЧП в колледже в Керчи возросло до 21

18 Октября 2018 14:42 152
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Число жертв ЧП в колледже в Керчи возросло до 21

КЕРЧЬ. КАЗИНФОРМ ­ - Число погибших в результате взрыва и стрельбы, устроенных в колледже в Керчи студентом, возросло до 21 человека. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

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«Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21», - сказал собеседник агентства.

Напомним, в среду студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погибли, включая нападавшего, 20 человек. Порядка 50 были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», позже было переквалифицировано на статью «Убийство».
В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур. Родственники опознали всех погибших при нападении на колледж в Керчи.

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Ключевые слова: Происшествия,
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