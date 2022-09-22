22 Сентября 2022, 20:41

Число женщин-предпринимателей растет в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков принял участие в международном Конгрессе женского предпринимательства «ASMAR - традиции единства». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства нацэкономики.

Участники обсудили вопросы поддержки и устойчивого развития женского бизнеса в Казахстане, новые подходы и тренды в формировании деловой среды.

В своем выступлении вице-министр отметил, что государство прилагает значительные усилия для развития и поддержки женского предпринимательства в стране. Это подтверждается возрастающей долей женщин в МСБ (в 2010 году – 26%, в 2021 г – 43,3%)

«В целях поддержки экономической активности в рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства предоставляются финансовые и нефинансовые меры поддержки. Господдержка осуществляется и через различные программы международных финансовых институтов и АО «ФРП «Даму»», - проинформировал Б. Омарбеков.

По итогам 2021 года в рамках субсидирования ставки вознаграждения было поддержано порядка 10 тыс. проектов женщин-предпринимателей, по гарантированию кредитов поддержано около 7 тыс. проектов. За прошлый год оказано 84 тыс. консультаций по информационному обеспечению, а также свыше 17 тыс. консультаций по сервисной поддержке.

Также действуют 17 Центров развития женского предпринимательства. Цель - стимулирование экономической активности женщин. В следующем году планируется открыть Центры в трех новых областях (Абайская, Улытауская и Жетысуская)

«За время функционирования Центров услуги были оказаны более 7 тыс. женщинам. 30% из них относятся к категории социально-уязвимых слоев населения», - сообщил вице-министр.

Миннацэкономики РК совместно с Европейским банком реконструкции и развития реализует программу «Женщины в бизнесе», которая направлена на повышение конкурентоспособности и потенциала развития женского предпринимательства.

Кроме того, в регионах Казахстана реализуется пилотный проект «Одно село - один продукт».

«Мы уверены, что расширение возможностей женщин-предпринимателей будет способствовать достижению целей инклюзивной, жизнеспособной и устойчивой экономики страны в целом», - сказал Б. Омарбеков.