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Число женщин-предпринимателей растет в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
7 Марта 2023, 13:05
Число женщин-предпринимателей растет в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число женщин-предпринимателей растет в Атырауской области. В настоящее время 25,2% субъектов бизнеса возглавляют женщины. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя областного управления предпринимательства и туризма Саттигул Сабыров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По словам Саттыгула Сабырова, по состоянию на 1 февраля 2023 года в области зарегистрировано 70 717 субъектов предпринимательства, из них 25,2% возглавляют женщины. Они также активно участвуют и в государственных программах.

«По итогам 2022 года профинансированы проекты 600 женщин-предпринимателей. 37 желающим открыть свое дело был предоставлен безвозмездный грант на сумму 106 млн тенге, из них 24 – женщины», – сказал Саттигул Сабыров.

Проекты, возглавляемые женщинами, в основном направлены на развитие образования, здравоохранения, легкой промышленности. Все они получили поддержку от государства.

По итогам 2022 года доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте в Атырауской области составила 22,7%.


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