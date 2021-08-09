Число желающих вакцинироваться резко возросло в Актау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актау образовалась длинная очередь в пункте вакцинации, расположенном в поликлинике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется видеозапись из поликлиники №1 в 7-м микрорайоне Актау, сделанная 8 августа.

«Почему вакцинация не организована, как следует? Слов нет», – говорит один из местных жителей на видеозаписи.

В Мангыстауском областном управлении здравоохранении прокомментировали эту ситуацию. Как сообщила пресс-служба ведомства, в Актау в выходные дни резко возросло число желающих привиться. Особенно много людей собралось в очередь у городской поликлиники №1.

«В настоящее время работает три прививочных кабинета. Готовится к открытию еще один кабинет. Ситуация под контролем», – говорится в сообщении.

Врачи советуют жителям обращаться в другие поликлиники, чтобы избежать долгого ожидания в очереди.