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    13:07, 09 Август 2021 | GMT +6

    Число желающих вакцинироваться резко возросло в Актау

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актау образовалась длинная очередь в пункте вакцинации, расположенном в поликлинике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространяется видеозапись из поликлиники №1 в 7-м микрорайоне Актау, сделанная 8 августа.

    «Почему вакцинация не организована, как следует? Слов нет», – говорит один из местных жителей на видеозаписи.

    В Мангыстауском областном управлении здравоохранении прокомментировали эту ситуацию. Как сообщила пресс-служба ведомства, в Актау в выходные дни резко возросло число желающих привиться. Особенно много людей собралось в очередь у городской поликлиники №1.

    «В настоящее время работает три прививочных кабинета. Готовится к открытию еще один кабинет. Ситуация под контролем», – говорится в сообщении.

    Врачи советуют жителям обращаться в другие поликлиники, чтобы избежать долгого ожидания в очереди.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Видео Мангистауская область
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