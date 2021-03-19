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Число желающих работать с приложением Ashyq среди субъектов предпринимательства столицы растет

19 Марта 2021 15:00
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Число желающих работать с приложением Ashyq среди субъектов предпринимательства столицы растет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в столице количество субъектов предпринимательства, участвующих в пилотном проекте «Ashyq», увеличилось до 57. О МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

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В связи с тем, что Нур-Султан все еще находится в «красной» зоне по оценке эпидситуации, число заведений, работающих с мобильным приложением, ежедневно растет.

Отметим, в рамках проекта субъекты предпринимательства работают с мобильным приложением «Ashyq», интегрированным с базой данных Министерства здравоохранения о ПЦР-исследованиях. На входе и выходе из заведений устанавливаются QR-коды, посредством которых определяется статус посетителя: является ли он носителем вируса или нет.
Сейчас приложение используют фитнес-клубы, спа-центры, бассейны, боулинг-клубы, компьютерные клубы и сауны.
Преимущество проекта для предпринимателей в том, что работая в его рамках, можно возобновить или продолжать деятельность, независимо от того, в какой зоне по эпидобстановке находится регион.
Стоит отметить, что при входе посетителям присваиваются статусы по цветам:
«красный» статус – ограничение в передвижении, так как лицо находится на амбулаторном лечении;
«желтый» статус – частичное ограничение – ПЦР как контактный;
«синий» статус – нет ограничений в передвижении, кроме мест, где обязательно наличие ПЦР-справки;
«зеленый» статус – передвижение без ограничений для лица, прошедшего ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.
Ознакомиться со списком участников проекта «Ashyq», работающих в Нур-Султане, можно по ссылке


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#Малый бизнес   #Нур-Султан   #Коронавирус в РК  
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