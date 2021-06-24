Число желающих привиться от Сovid-19 выросло в разы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане число желающих привиться от Сovid-19 выросло в разы. Как отметили в управлении общественного здравоохранения города, в сравнении с прошлой неделей количество желающих получить вакцину увеличилось более чем в 2 раза (в сутки), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу акимата города в сети Instagram.

Специалисты отметили, что большее количество горожан стало проявлять осознанность, в том числе подходить с ответственностью к своему здоровью после появления «Дельта» штамма.

«По состоянию на 24 июня первую дозу вакцины получили свыше 190 тыс. 500 горожан. Население стало больше проявлять свою осознанность по отношению к своему здоровью и сохранности здоровья окружающих. Мы это связываем с тем, что граждане стали понимать всю опасность заболевания нового штамма коронавирусной инфекции «Дельта» (так называемый индийский штамм), - рассказали в управлении.

Для стимуляции горожан в ТРЦ/ТД проводятся розыгрыши ценных призов и подарков. К примеру, ТРЦ «Mega Silk Way» объявил о розыгрыше автомобиля среди вакцинируемых, которые получили свою 1-ю дозу вакцины. По такому случаю значительный прирост желающих вакцинироваться отмечается в положительной динамике. Только за прошедшие сутки там привились почти 450 человек, до этого количество вакцинируемых было в 2,5 раза меньше.

«Мы видим динамику, что во многих пунктах вакцинации растет количество желающих получить вакцину. К примеру, в ТД «Евразия» если ранее в день вакцинировалось 50-60 человек в день, то вчера мы привили уже порядка 100 человек. Также, рост вакцинации отмечается в нашей поликлинике: позавчера привились чуть больше 50 человек, а за прошедшие сутки количество вакцинируемых выросло до 100. Граждане говорят, что стали опасаться, как бы не заразиться новым штаммом – они стали более ответственно относиться к своему здоровью, что нас очень радует», - говорит директор городской поликлиники №6 Динара Байсеркина.

Напомним, аким столицы Алтай Кульгинов объявил о розыгрыше двухкомнатной квартиры (за счёт привлечения частных средств). Участвовать в розыгрыше смогут горожане старше 18 лет, получающие первый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа текущего года. К данной акции подключены все пункты вакцинации города, как медицинские учреждения, так и ТРЦ/ТД. Для справедливого проведения конкурса и охвата количества вакцинированных (за указанный период), будет привлечено IT-сообщество города.⠀

Кроме того, в ТРЦ «Азия Парк», «Mega Silk Way», «Сарыарка», «Абу-Даби Плаза», «Керуен», «Евразия» проводится розыгрыш ценных призов в виде бытовой и компьютерной техники, выдаются скидочные купоны. К данной акции присоединится торговая сеть магазинов электроники и бытовой техники «Мечта».