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    03:25, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Число желающих привиться от COVID-19 выросло в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, число прививающихся в последние дни увеличилось вдвое, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 1 697 местных жителей. Это вдвое больше, чем было неделю назад. Среди привившихся 66 медиков, 97 педагогов, 2 полицейских, 23 студента, 32 сотрудника закрытых учреждений, 22 сотрудника правоохранительных органов, 24 госслужащих, 100 человек с хроническими заболеваниями, 1 331 местный житель.

    Всего с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 83 558 человек. II компонентом вакцин привиты 46 313 местных жителей.

    В регионе действует Колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

    Как ранее сообщалось, число заболевших коронавирусом растёт в Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Общество
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