Число желающих привиться от COVID-19 выросло в Атырауской области
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 1 697 местных жителей. Это вдвое больше, чем было неделю назад. Среди привившихся 66 медиков, 97 педагогов, 2 полицейских, 23 студента, 32 сотрудника закрытых учреждений, 22 сотрудника правоохранительных органов, 24 госслужащих, 100 человек с хроническими заболеваниями, 1 331 местный житель.
Всего с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 83 558 человек. II компонентом вакцин привиты 46 313 местных жителей.
В регионе действует Колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.
Как ранее сообщалось, число заболевших коронавирусом растёт в Атырауской области.