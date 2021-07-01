Число желающих привиться от COVID-19 выросло в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе, где продолжается массовая вакцинация населения от Covid-19, число прививающихся в последние дни увеличилось вдвое, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 1 697 местных жителей. Это вдвое больше, чем было неделю назад. Среди привившихся 66 медиков, 97 педагогов, 2 полицейских, 23 студента, 32 сотрудника закрытых учреждений, 22 сотрудника правоохранительных органов, 24 госслужащих, 100 человек с хроническими заболеваниями, 1 331 местный житель.

Всего с 1 февраля I компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 83 558 человек. II компонентом вакцин привиты 46 313 местных жителей.

В регионе действует Колл-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92.

Как ранее сообщалось, число заболевших коронавирусом растёт в Атырауской области.