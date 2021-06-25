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    04:35, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Число желающих получить вакцину от КВИ растет в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области растёт число желающих получить прививку от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за сутки первый компонент вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax получили 1433 местных жителя. Среди привившихся: 71 медик, 82 педагога, 18 студентов, 8 сотрудников закрытых учреждений, 13 сотрудников правоохранительных органов, 8 госслужащих, 78 человек с хроническими заболеваниями, 1155 местных жителей.

    Всего же в период с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», QazVac и Hayat-Vax вакцинировано 74 875 человек. Вторым компонентом вакцин привито 38 695 местных жителей.

    Ранее сообщалось, что турпутёвку разыграют среди вакцинированных в Атырау.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК Вакцинация Регионы Казахстана Минздрав РК
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