Число зарегистрированных уголовных мошеннических правонарушений выросло на 31% за год в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мошенники заметно оживились в Казахстане: численность зарегистрированных уголовных мошеннических правонарушений выросла сразу на 31% за год. Большая часть правонарушений — случаи интернет-мошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

В январе 2021 года в стране зарегистрировали 4 тыс. уголовных правонарушений по уголовной статье «Мошенничество» — сразу на 30,9% больше, чем в январе прошлого года.

Среди них большая часть (сразу 43,3%) пришлась на интернет-мошенничество: 1,8 тыс. правонарушений. Также зарегистрировали 18 правонарушений с использованием платёжных карт, 11 правонарушений в сфере кредитования и по одному случаю мошенничества в сферах займа денежных средств и недвижимости.

Доля зарегистрированных правонарушений по статье «Мошенничество» от всех уголовных правонарушений против собственности в текущем году составила 37,3% против 22,4% годом ранее.

В региональном разрезе 44,1% случаев мошенничества традиционно пришлись на «лидирующую» тройку мегаполисов: Алматы (824 правонарушения, плюс 4,7%), Нур-Султан (524 правонарушения, плюс 56%) и Шымкент (433 правонарушения, плюс 33,6%).

Меньше всего случаев мошенничества среди 17 регионов страны зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: 71 правонарушение, минус сразу 42,7% за год.

Набольший годовой рост пришёлся на Мангыстаускую (в 2,5 раза, до 106 правонарушений), Карагандинскую (в 2,1 раза, до 372 правонарушений) и Жамбылскую (в 2,1 раза, до 143 правонарушений) области.

11 казахстанских банков опубликовали в казахстанских СМИ совместное обращение к гражданам из-за атак мошенников и предупредили о недобросовестных схемах. Мошенники звонят, представляются сотрудниками банков, сообщают о возможной краже денег со счетов клиента и предлагают срочно перевести деньги на «зеркальный счёт», «страховому агенту», в «страховую ячейку» и так далее. Рассылают сообщения по почте или в мессенджерах с информацией про благотворительные акции, уникальные финансовые услуги, розыгрыши призов и многое другое.

Банки советуют сразу класть трубку, не вступать с мошенниками ни в какие переговоры и ни в коем случае не называть никаких личных данных или данных своих счетов и карт.

Установленная сумма причинённого ущерба правонарушениями по оконченным уголовным делам по статье «Мошенничество» в январе 2021 года составила 1,8 млрд тенге против 3,1 млрд тенге годом ранее. Наибольший ущерб нанесён физическим лицам — 1,1 млрд тенге. Ущерб государству составил 529,9 млн тенге, юридическим лицам — 82,7 млн тенге.