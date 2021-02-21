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    14:50, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Число зарегистрированных случаев коронавируса в Украине превысило 1,3 млн

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    КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ – В Украине по состоянию на 21 февраля лабораторно подтверждены 1 304 456 случаев COVID-19, из них за сутки – 4 489, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информационное агентство Украины «Укринформ».

    Как передает Укринформ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

    «4 489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 февраля 2021 года. В частности, заболели 323 ребенка и 133 медработника», - говорится в сообщении.

    За минувшие сутки умерли 58 пациентов, выздоровели – 1 557. Кроме того, за сутки госпитализированы 2 445 человек. Осуществлено тестирований за сутки - 27 188.

    За все время пандемии в Украине выздоровели 1 146 073 человека. В то же время зафиксированы 25 103 летальных случая от COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Украина Общество Мировые новости
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