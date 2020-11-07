Число зарегистрированных случаев коронавируса превысило 450 тысяч в Украине

КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них у детей - 316, медработников – 519. Об этом в Facebоok сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

«За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей - 316, у медработников - 519)», - отметил министр.

Также, по его информации, за последние сутки госпитализированы 1470 человек, летальных исходов - 187, выздоровели 8 685 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 450 934 человека, выздоровели 204 229 человек, летальных исходов - 8312.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев короннавируса зарегистрировано в городе Киеве (854), Харьковской (1008), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.