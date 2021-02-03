Число заразившихся в доме престарелых в посёлке Шахан достигло 96 человек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области уточнили количество людей, у которых выявлена коронавирусная инфекция. На сегодняь их число составило 96 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области, в КГУ «Медико-социальное учреждение престарелых и инвалидов», расположенного в посёлке Шахан по результатам ПЦР-исследований коронавирусная инфекция выявлена у 96 лиц, из них 70 - подопечные и 26 - сотрудники данного учреждения.

«Все больные госпитализированы, контактные изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме. Эпидситуация находится на контроле», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в посёлке Шахан Карагандинской области была зафиксирована вспышка заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим, главный санитарный врач города Шахтинска, куда территориально относится вышеуказанный посёлок, принял решение об ужесточении ограничительных мер в данном населенном пункте. Новое Постановление вступает в силу c 00-00 часов 6 февраля 2021 года.