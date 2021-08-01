Число заразившихся КВИ растет в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции озвучили в Костанайском областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«31 июля в Костанайской области зарегистрировано 252 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%», - сообщил областной оперштаб.

«221 обследованы по самообращению, 22 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 9 - с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 224 с симптомами заболевания, 28 - бессимптомных», - информируют в ведомстве.

Больше всего заразившихся зафиксировано в Костанае - 78 человек. Чуть меньше в Рудном – 44, Аркалыке – 43, Карабалыкском районе – 18. По 13 случаев - в Житикаре и Костанайском районе, по 8 случаев - в Лисаковске и Аулиекольском районе, 7 случаев - в Карасуском районе, 6 случаев - в Алтынсаринском и Денисовском районах, 5 случаев - в районе имени Б.Майлина, 2 случая - в Федоровском районе и 1 случай - в Мендыкаринском районе.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 31 июля 2021 года зарегистрировано 20 752 случая COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 18 665 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 803 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.