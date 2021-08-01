РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:14, 01 Август 2021 | GMT +6

    Число заразившихся КВИ растет в Костанайской области

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции озвучили в Костанайском областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «31 июля в Костанайской области зарегистрировано 252 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%», - сообщил областной оперштаб.

    «221 обследованы по самообращению, 22 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 9 - с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 224 с симптомами заболевания, 28 - бессимптомных», - информируют в ведомстве.

    Больше всего заразившихся зафиксировано в Костанае - 78 человек. Чуть меньше в Рудном – 44, Аркалыке – 43, Карабалыкском районе – 18. По 13 случаев - в Житикаре и Костанайском районе, по 8 случаев - в Лисаковске и Аулиекольском районе, 7 случаев - в Карасуском районе, 6 случаев - в Алтынсаринском и Денисовском районах, 5 случаев - в районе имени Б.Майлина, 2 случая - в Федоровском районе и 1 случай - в Мендыкаринском районе.

    Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 31 июля 2021 года зарегистрировано 20 752 случая COVID-19.

    Количество выздоровевших больных - 18 665 человек.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 803 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Костанайская область Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!