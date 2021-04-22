Число заразившихся коронавирусом выросло в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В районах Кызылординской области выросло число заразившихся коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала года в регионе заразились 1 570 человек. Из них 942 живут в Кызылорде. В разрезе районов: в Жанакорганском заболели 134 человека; в Казалинском - 122; в Сырдарьинском - 110. После них идут Шиелинский район – 80 человек; Кармакшинский – 63; Аральский – 60; Жалагашский – 134.

Вчера в области зарегистрированы 72 случая коронавирусной инфекции. Из них в Кызылорде 38, в Казалинском районе - 5, в Кармакшинском - 7, в Жалагашском - 1, в Сырдарьинском - 3, в Шиелинском - 7, Жанакорганском - 11.

«С прошлого года в области зарегистрировано 4 962 заболевших коронавирусной инфекцией. В том числе в Кызылорде 3 010 человек, в Аральском районе - 174, в Казалинском - 225, в Кармакшинском - 222, в Жалагашском - 172, в Сырдарьинском - 293, в Шиелинском - 374, Жанакорганском - 492. С прошлого года в области скончались от коронавирусной инфекции 16 человек. Из них 9 – жители Кызылорды, Жалагашского района – 2, Сырдарьинского – 1, Шиелинского – 1, Жанакорганского – 3», – сообщили в Кызылординском областном управлении здравоохранения.