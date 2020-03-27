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Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 88

Автор:  
Мирас Куандыков
27 Марта 2020, 21:24
Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане достигло 88

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ 0 Количество инфицированных вирусом COVID-19 в Узбекистане увеличилось, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Министерства здравоохраения РУ, еще два случая заражения были зарегистрированы в Ферганской области, два - в Хорезмской области и один - в Ташкенте. Таким образом общее количество зараженных составляет 88 человек.

Отметим, что в Узбекистане был зафиксирован один случай гибели пациента с коронавирусом. В частности, от острого инфаркта миокарда умерла 72-летняя женщина с диагнозом COVID-19.


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