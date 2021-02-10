Число заразившихся коронавирусом в России превысило четыре миллиона

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 14 494, при этом суточный показатель впервые с 17 октября оказался ниже 15 тыс. Общее количество инфицированных достигло 4 012 710, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,36%.

В настоящее время в России продолжают лечение 418 115 человек.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 22 575. Всего уже вылечился 3 516 461 человек. Два дня число выписанных пациентов превышает количество новых выявленных случаев. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 87,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 536 против 530 днем ранее. Всего от инфекции умерли 78 134 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,95%, следует из данных штаба.