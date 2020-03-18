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Число заразившихся коронавирусом в РК возросло до 35: два новых случая в Алматы
18 Марта 2020 08:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрировано еще 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
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На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Алматы – 17 случаев, г. Нур-Султан – 18 случаев.
Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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