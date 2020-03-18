+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 12 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Число заразившихся коронавирусом в РК возросло до 35: два новых случая в Алматы

18 Марта 2020 08:52
Поделиться:
Число заразившихся коронавирусом в РК возросло до 35: два новых случая в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрировано еще 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Новости по теме
Пассажиров и водителей будут проверять тепловизорами на блокпостах в Алматы
Генпрокуратура РК: от штрафа до лишения свободы грозит за нарушение карантина и заражение людей В детсадах ВКО два раза в день проводится дезинфекция Почти 800 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом, доставили полицейские в медучреждения Алматы

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Алматы – 17 случаев, г. Нур-Султан – 18 случаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив