Число заразившихся коронавирусом в РК возросло до 35: два новых случая в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрировано еще 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Алматы – 17 случаев, г. Нур-Султан – 18 случаев.