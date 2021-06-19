Число заразившихся коронавирусом  в мире достигло 117,5 млн человек, умерли 3,8 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британские эксперты установили, что даже один укол вакцины Pfizer или AstraZeneca резко уменьшает шансы заболеть коронавирусом в тяжелой форме. Израиль отправит палестинцам около миллиона доз вакцины, а в Британии продолжает высокими темпами распространяться вариант «дельта». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии в мире достигло 117,5 млн человек, скончались 3,8 млн, следует из данных института Джонса Хопкинса. Привиты уже более 2,5 млрд. человек.

Один укол сокращает риск

Даже одна доза вакцины производства компаний Pfizer или AstraZeneca на 75% снижает риск заболевания коронавирусом в тяжелой, требующей госпитализации форме, сказно в аналитическом материале Английской эпидемиологической службы (Public Health England).

При этом от штамма результативность вакцины не зависит. Укол снижает шансы попасть в больницу у заразившихся как вариантом «дельта», так и вариантом «альфа».

Известно, что вакцины несколько хуже воздействуют на вариант «дельта» (или так называемый индийский штамм), однако это касается только шансов заболеть коронавирусом, а не вероятности того, что болезнь пройдет в тяжелой форме. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, именно «дельту» сейчас находят у почти 90% заболевающих Covid-19 в российской столице.

Как следует из обнародованного в пятницу документа, вторая доза вакцины снижает риск госпитализации еще надежнее - до 90%. Две дозы при этом воздействуют на «дельту» так же эффективно, как на предыдущие варианты вируса. «После прививки двумя дозами любой из двух вакцин различия в эффективности против варианта «дельта« минимальны. Разница в эффективности вакцин против нового штамма очевидна только после первого укола», - заключают авторы исследования.

В организации Public Health England также оценили вероятность возникновения симптомов коронавируса у привившихся в случае заражения. Одна доза вакцины снижает риск возникновения симптомов на 49% в случае с вариантом «альфа» и на 31% - с вариантом «дельта».

Две дозы предотвращают риск заболеть коронавирусом с симптомами на 88% с вариантом «альфа» и на 80% - с «индийским» штаммом.

Израиль и палестинцы обменяются вакцинами

Правительство Израиля приняло решение передать в Палестинскую автономию по меньшей мере миллион доз вакцины, у которых вскоре истечет срок годности. Взамен палестинская сторона передаст Израилю сравнимое количество доз вакцины производства Pfizer-BioNTech из поставок, которые планирует получить в августе-сентябре нынешнего года.





Премьер Израиля Нафтали Беннет объявил о договоренности в пятницу. Министерство здравоохранения Палестинской автономии в своем заявлении подчеркнуло, что сделку изначально предложила компания Pfizer, и ее приняли, чтобы ускорить вакцинацию в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу.

«Израиль передаст Палестинской автономии 1-1,4 млн. доз вакцины Pfizer,» - говорится в совместном заявлении офиса Беннета и палестинского министерства здравоохранения. Договоренность «утвердили, поскольку Израиль сегодня располагает достаточными запасами вакцины», - говорится в заявлении. Там же упоминается, что у передаваемых вакцин истекает срок годности, но когда именно он истечет - не уточняется.

В пятницу палестинской стороне были переданы первые 100 тысяч доз.

Правозащитники критикуют Израиль за то, что он, по их мнению, слишком мало делает для вакцинации на палестинских территориях. В израильском правительстве утверждают, что в соответствии соглашением, подписанным в 1993 году в Осло, ответственность за вакцинацию в Газе и на Западном берегу несет министерство здравоохранения Палестинской автономии в рамках самоуправления.

По данным палестинского минздрава, около 30% жителей Газы и Западного берега, которым причитается доза вакцины, ее уже получили. В то же время, как следует из опубликованного во вторник опроса, на вакцинацию готовы только 40% палестинцев, еще 35% говорят, что не готовы прививаться сами и прививать семьи.

Британия: заражаемость растет из-за «дельты»

В Великобритании по итогам прошедших суток зафиксировано 10746 новых заражений коронавирусом и 11 смертей. Неделю назад цифры составили 8125 заражений и 17 летальных исходов.

Число новых заражений медленно, но верно увеличивается: за прошедшую неделю их зафиксировано 119 тыс., а неделей раньше было 110 тыс. Таким образом, сегодня заражен один из каждых 540 британцев. По данным Public Health England, почти все новые заражения - это заражение «индийским штаммом», также известным, как вариант «дельта».

В то же время, Британия остается одним из мировых лидеров по числу привитых жителей: первую дозу вакцины получили более 42 млн человек, или около 80% взрослого населения страны. Обе дозы уже получили более 30 млн британцев.

При этом, как и в России, вирусом иногда заражаются и привитые люди. Как следует из статистики, из госпитализированных за минувшую неделю 806 человек, 65% были непривиты, 17% получили одну дозу вакцины больше чем за три недели до заражения, а еще 10% получили вторую дозу больше чем за две недели до того, как заразились ковидом.

Несмотря на рост заболеваемости, от коронавируса в Британии сейчас умирает несравнимо меньше людей, чем во время первой и второй волны заболевания.

Среди заболевших британцев сегодня все больше молодых людей, следует из статистики. Количество зараженных среди людей моложе 35 лет плавно растет, а среди более старшего возраста - остается стабильным.