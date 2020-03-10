+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 3 °С
USD 382.05 EUR 431.49
RUB 5.61 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 8042 человек

10 Марта 2020 19:42
Поделиться:
Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 8042 человек

ТЕГЕРАН. ИРНА - КАЗИНФОРМ - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 8042 человек, сообщил сегодня представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

Новости по теме
Елжан Биртанов: Озвученный Ж.Бекшиным прогноз по коронавирусу может и не реализоваться
Аким Алматы поручил усилить меры по предупреждению распространения коронавируса Си Цзиньпин посетил Ухань Казахстан запретит въезд для прибывающих из Германии, Испании и Франции

«За последние сутки выявлен 881 новый случай заражения коронавирусом, и число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 8042 человек», - сказал чиновник на пресс-конференции.

По словам Джаханпура, зафиксирован 2731 случай выздоровления среди заразившихся.

«Общее число жертв возросло до 291 человека», - указал он.

Девятого марта Иран сообщал о 7 161 заразившемся коронавирусом.

Отметим, что с первого марта из-за коронавируса Казахстан сокращает число авиарейсов в Иран и Южную Корею. Также в Казахстане вводится запрет на въезд в страну гражданам Ирана.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Иран, Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив