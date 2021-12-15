Число заразившихся коронавирусом превысило 270 млн

ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 270 млн, а число летальных исходов – 5,31 млн. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным ею данным, в ВОЗ поступили сведения о 270 031 622 инфицированных и 5 310 502 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 395 564, летальных исходов – на 5 312.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 260 млн была пройдена 29 ноября, 250 млн – 9 ноября, а 200 млн – 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США – 49 629 855. Далее следуют Индия (34 703 644), Бразилия (22 167 781), Великобритания (10 873 472), Россия (10 074 797), Турция (9 058 978), Франция (8 028 319), Германия (6 562 429), Иран (6 157 519), Аргентина (5 358 455), Испания (5 339 992) и Италия (5 238 221).

Летальных исходов больше всего в США – 790 920, вторую строку занимает Бразилия (616 251), третью – Индия (475 888). Далее следуют Мексика (296 672), Россия (291 749), Перу (201 770), Великобритания (146 477), Индонезия (143 960), Италия (134 929), Иран (130 764), Колумбия (129 107) и Франция (117 916).