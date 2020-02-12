Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере в Японии достигло 175

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Тесты у еще 39 человек на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине в Японии дали положительный результат на наличие коронавируса. В результате чего общее количество достигло уже 175. Среди инфицированных также карантинный инспектор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Japan Today.

Лайнер Diamond Princess был помещен на карантин на две недели после прибытия в Иокогаму 3 февраля. Как оказалось, у одного из пассажиров был диагностирован коронавирус.

На борту судна находится около 3700 человек. Diamond Princess принадлежит Princess Cruise Lines, одной из крупнейших в мире круизных линий и подразделению Carnival Corp.

По сообщениям некоторых СМИ, правительство рассматривало вопрос о том, чтобы позволить пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями сойти на берег до установленной даты окончания карантина, 19 февраля, но добавило, что потребуется время, чтобы выяснить, куда их можно отправить.

По данным англоязычной газеты Japan Times, около 80% пассажиров круизного судна старше 60 лет, из них 215 человек старше 80 лет, и 11 в возрасте более 90 лет.

Агентство Kyodo со ссылкой на министерство здравоохранения сообщило, что из 39 случаев 10 случаев заражения выявлены у членов экипажа. Среди инфицированных также 10 граждан Японии, а остальные граждане 11 стран, включая Соединенные Штаты и Китай. Четверо находятся в тяжелом состоянии.