Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере достигло 219

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Правительство Японии позволит пожилым пассажирам, страдающим хроническими заболеваниями, сойти на берег раньше, чем планировалось ранее, с круизного судна, находящегося на карантин в Иокогаме, если результаты их анализов будут отрицательными, передает Kyodo.

Также сообщается, что еще у 44 человек на судне был диагностирован вирус, вызывающий пневмонию, родом из китайского города Ухань. Из 247 случаев зарегистрированных в Японии - 218 выявлены у пассажиров и члена экипажа круизного судна.

Как сообщил журналистам министр здравоохранения Японии Като Кацунобу, около 200 пассажиров в возрасте 80 лет и старше, находящихся на лайнере Diamond Princess, могут сойти с корабля уже в пятницу, в зависимости от их пожеланий и состояния здоровья, добавив, что те, у кого есть серьезные проблемы со здоровьем, уже прошли обследование.

Те, кому разрешено сойти с корабля, будут оставаться в местах, подготовленных правительством, до окончания периода изоляции - до следующей среды. Изначально более 3500 пассажиров и членов экипажа должны были оставаться на борту судна в течение всего периода действия карантина.

«Здоровье некоторых пассажиров может ухудшиться из-за длительного нахождения на судне», - сказал Като, отметив, что министерство может снизить возраст людей, которым разрешено высадиться.

Корабль прибыл в Иокогаму 3 февраля. После того как у 80-летнего пассажира был выявлен вирус, министерство проверило состояние здоровья всех, кто еще находится на судне, обследовав тех, у кого были симптомы, и тех, кто находился в тесном контакте с ними.

Людей просили оставаться в своих каютах, чтобы предотвратить распространение вируса после того, как зараженные пассажиры, а также те, кто заболел, были направлены в больницу.

Тем временем первая группа граждан Японии, эвакуированных из Ухани чартерным рейсом во время вспышки коронавируса, была отпущена домой в четверг после чуть более двух недель карантина.

В общей сложности 197 человек были помещены на карантин в отеле в префектуре Тиба, недалеко от Токио, и в правительственные учреждения с тех пор, как 29 января они вернулись из китайского города - эпицентра вспышки.

Все пробы, взятые у этих людей, показали отрицательный результат во вторник после завершения 12-дневного карантина в связи со смертельным вирусом, вызывающим пневмонию.

Министерство здравоохранения заявило, что вернувшиеся вторым чартерным рейсом 30 января также смогут вернуться домой, если результаты их анализов будут отрицательными. Результаты будут известны позднее.

В результате вспышки коронавируса в Китае уже погибли более 1300 человек, а число заразившихся вирусом на материковой части страны приближается к 60 000, согласно данным органов здравоохранения.



