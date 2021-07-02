Число заразившихся COVID-19 растёт в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где растёт число заболевших коронавирусом, 437 человек проходят лечение в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки из 103 выявленных инфицированных в городе Атырау подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом. В результате скрининга выявлено пять заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 3 заболевших, в Индерском районе - 5, в Кызылкогинском районе - 4, в Махамбетском районе - 6 человек.

Заболевание у 66 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 37 человек симптоматика отсутствует.За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 17 человек.В домашних условиях получают лечение 427 человек, в модульной больнице - 175, во второй областной больнице – 118 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 91. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 53.По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.



