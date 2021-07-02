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    13:39, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Число заразившихся COVID-19 растёт в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области, где растёт число заболевших коронавирусом, 437 человек проходят лечение в инфекционных стационарах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки из 103 выявленных инфицированных в городе Атырау подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом. В результате скрининга выявлено пять заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 3 заболевших, в Индерском районе - 5, в Кызылкогинском районе - 4, в Махамбетском районе - 6 человек.

    Заболевание у 66 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 37 человек симптоматика отсутствует.
    За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 17 человек.
    В домашних условиях получают лечение 427 человек, в модульной больнице - 175, во второй областной больнице – 118 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 91. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 53.
    По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «красной» зоне.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
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