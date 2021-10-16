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    16:03, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Число заражённых КВИ растёт в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области вновь отмечается рост числа заражённых коронавирусной инфекцией. Информацию об эпидемиологической ситуации по КВИ озвучили в областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 октября 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 107 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,3%. 89 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

    Из числа инфицированных 93 - с симптомами заболевания, 14 бессимптомных»,- сообщили в оперштабе.

    Больше всего заболевших отмечается в областном центре - 40 случаев за сутки. Горазде меньше в Рудном- –11, в Лисаковске – 10, в Аулиекольском районе – 8, на один меньше в Костанайском районе. По 6 случаев в городе Житикара и Денисовском районе, Федоровский район – 5, Карабалыкский район – 4, по 2 случая в Алтынсаринском, Жангельдинском, Камыстинском, Мендыкаринском и Узункольском районах.

    Всего по Костанайской области с начал пандемии зарегистрировано почти 35 тысяч случаев COVID-19. За это время выздоровели 31 037 человек. При этом в регионе уже вакцинированы первым компонентом 322 936 человек, вторым компонентом 298 942.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Костанайская область
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