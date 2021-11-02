Число заражённых КВИ детей и подростков растёт в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О предстоящей вакцинации подростков и беременных в Костанайской области рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций главный санврач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санврач напомнил, что уже в этом месяце начнётся добровольная вакцинация детей с 12 лет, а также беременных и кормящих женщин. Необходимость вакцинации детей созрела из-за высоких показателей их заболеваемости в последние несколько месяцев.

«Вакцинация проводится на добровольной основе, детей будут прививать с информированного согласия родителей и опекунов, - сообщил Е. Даулетбаев. — К сожалению, в последние месяцы мы находимся постоянно в «красной» зоне, и удельный вес заболеваемости подростков в общей статистике повышается. Если ранее у нас в области с января удельный вес заболеваемости детей был 9%, то в сентябре это 17%, в октябре - уже 24,5%. Поэтому есть необходимость вакцинации детей».

Е. Даулетбаев пояснил, что никого из граждан заставлять прививать детей не будут, но ведомство настоятельно просит понять сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, высокую заболеваемость КВИ и необходимость завершения создания коллективного иммунитета.

Ранее сообщалось о том, что в Костанайской области привились от КВИ только 60% населения, вместе с тем растёт количество заражённых детей и беременных. На конец октября от КВИ лечились 443 ребёнка.