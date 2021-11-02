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    12:12, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Число заражённых КВИ детей и подростков растёт в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О предстоящей вакцинации подростков и беременных в Костанайской области рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций главный санврач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный санврач напомнил, что уже в этом месяце начнётся добровольная вакцинация детей с 12 лет, а также беременных и кормящих женщин. Необходимость вакцинации детей созрела из-за высоких показателей их заболеваемости в последние несколько месяцев.

    «Вакцинация проводится на добровольной основе, детей будут прививать с информированного согласия родителей и опекунов, - сообщил Е. Даулетбаев. — К сожалению, в последние месяцы мы находимся постоянно в «красной» зоне, и удельный вес заболеваемости подростков в общей статистике повышается. Если ранее у нас в области с января удельный вес заболеваемости детей был 9%, то в сентябре это 17%, в октябре - уже 24,5%. Поэтому есть необходимость вакцинации детей».

    Е. Даулетбаев пояснил, что никого из граждан заставлять прививать детей не будут, но ведомство настоятельно просит понять сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, высокую заболеваемость КВИ и необходимость завершения создания коллективного иммунитета.

    Ранее сообщалось о том, что в Костанайской области привились от КВИ только 60% населения, вместе с тем растёт количество заражённых детей и беременных. На конец октября от КВИ лечились 443 ребёнка.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Костанайская область
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