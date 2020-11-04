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Число зараженных коронавирусом в Бельгии стабилизируется, но количество госпитализаций продолжает расти

4 Ноября 2020 22:40
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Число зараженных коронавирусом в Бельгии стабилизируется, но количество госпитализаций продолжает расти

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным научного центра Бельгии Sciensano, число выявляемых больных коронавирусом в стране начало уменьшаться за последнюю неделю, но количество госпитализаций продолжает расти, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В период с 25 по 31 октября в среднем за сутки выявлялось 14235,4 случаев COVID-19, что на 4% меньше, чем неделей ранее.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Бельгии с начала пандемии составляет 452 541 человек. За последние две недели подтверждено 1 774,8 случаев инфицирования на 100 000 жителей, что на 90% больше, чем в середине октября.

С 27 октября по 3 ноября в бельгийские больницы поступало в среднем 692,4 пациента; на прошлой неделе показатель составил 619,9.

Всего в больницы госпитализировано 7 485 пациентов с коронавирусом, что на 254 больше, чем в предыдущие сутки. Из них 1351 человек находится в отделении интенсивной терапии, что на 49 больше, чем накануне. Число больных на ИВЛ 750 - на 53 больше показателей предыдущего дня.


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#Бельгия   #Коронавирус  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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