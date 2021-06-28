Число зараженных коронавирусом растет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 692 пациента больных коронавирусом получают лечение в Алматы. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации на 27 июня, за сутки в городе коронавирусом заразились 215 человек. Из них с симптоматической, легкой и средней степенью выраженности - 186, бессимптомной - 29 больных.

«Всего пролечено - 10, поступило - 51. В инфекционных стационарах находятся 692 человека. Общее количество койко-мест на сегодня - 1 730. Из них на лечении находятся 34 ребенка.

Также в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 59 человек. А 13 больных подключено к аппарату искусственного дыхания. На аппарате неинвазивного искусственного дыхания продолжают лечение 15 человек. В High flow работает 21 аппарат», - пояснил он.

Под амбулаторным наблюдением мобильных бригад первичной медико-санитарной помощи и центра телемедицины находятся 1196 пациентов. Из них 1010 больных средней тяжести с признаками эпидемии. У 186 человек нет симптомов коронавируса.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана с 26 июня 2021 года Алматы находится в «красной» зоне. На онлайн- брифинге главный санитарный врач города сообщил, что эпидситуация вАлматы осложнилась в связи с распространением штамма «дельта». Ж. Бекшин также заявил о возможной вспышке четвертой волны коронавируса.